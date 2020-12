Raimondo Todaro dopo Elisa Isoardi è in love con Sara Arfaoui? L’insegnante di Ballando con le Stelle è stato immortalato con la sua nuova e presunta fiamma. Lei è la bellissima e sexy professoressa dell’Eredità. Nuovo amore all’orizzonte per l’ex marito di Francesca Tocca?

La modella 25enne è nata a Nizza da genitori tunisini, ha occhi azzurri, capelli mori e un fisico mozzafiato. La professoressa dell’Eredità di Flavio Insinna è stata paparazzata dai fotografi della rivista di cronaca rosa Chi in scooter, poi mano nella mano e infine in un bacio con il 33enne Raimondo. Il ballerino e la “professoressa” sono pronti per uscire allo scoperto.

Come reagirà la conduttrice tv ed ex compagna del leader della Lega Matteo Salvini, Elisa Isoardi?

Vero amore o soltanto flirt di fine anno per Raimondo e Sara? Molto presto ne sapremo qualcosa in più! Continuate a seguirci per saperne di più!