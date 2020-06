Stash presto papà: la fidanzata Giulia Belmonte è incinta per la prima volta

Stash diventerà presto papà. La fidanzata Giulia Belmonte è incinta per la prima volta. Dopo l’annuncio a sorpresa di Maria De Filippi, il leader dei The Kolors e professore nella scuola di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato la prima foto social insieme alla sua dolce metà in riva al mare al tramonto.

Stash e Giulia Belmonte – Foto: Instagram

Il romantico e bellissimo post social della coppia vip è stato accompagnato dalla seguente didascalia: “Guardiamo avanti”.

Antonio Stash Biancospino, che il prossimo 7 luglio compirà 31 anni, è ovviamente al settimo cielo. Stash ha postato una clip della prima ecografia del bambino che Giulia porta in grembo e ha scritto: “Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato… come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso! E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita… Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto. Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!”.

Ma chi è la sua fidanzata? Giulia Belmonte è nata ad Atri il 13 agosto 1995. Capelli castani, volto incantevole e fisico mozzafiato per la bellissima ragazza che nel 2013 ha partecipato a Miss Italia come Miss Abruzzo ed è arrivata fino alla finale.

Laureata in Scienze della Comunicazione, ha collaborato anche con l’archeologo ed egittologo nonché ex naufrago vip dell’Isola dei famosi Aristide Malnati nel programma Storie e Misteri, del quale è stata inviata, su Telenova. Iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti. Lavora a Telenova, presenza fissa della trasmissione sportiva Novastadio. Ha iniziato la sua carriera a Mediaset, nello show Tacco12, poi è apparsa nei video di Emis Killa, di Benji e Fede (“Dove e Quando”), di Flo Rida.

La sua love story con Stash è sbocciata un anno fa.