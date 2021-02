Viola Valentino sull’ex marito Riccardo Fogli: “Eravamo come Al Bano e Romina Power”

Viola Valentino è tornata a parlare della sua precedente storia matrimoniale con il collega Riccardo Fogli. Il loro matrimonio è durato 21 anni, dal 1972 al 1993. La 71enne cantante ed ex modella Viola Valentino, pseudonimo di Virginia Maria Minnetti, ha dichiarato: «Le storie finiscono ma il sentimento persiste, si trasforma, però vive. E, se è autentico, non scompare mai. Non può. Sono stati ventitré anni e sono incancellabili. Io e Riccardo abbiamo vissuto momenti bellissimi».

Viola Valentino – Foto: Facebook

A prova del fatto che fra i due, sebbene non ci sia più alcun legame sentimentale, è rimasto comunque tanto affetto. Molto simile a quello che unisce ancora oggi Al Bano Carrisi e Romina Power, citati proprio da Viola Valentino. Che ha poi aggiunto di voler cantare live con l’ex marito, una volta lasciata alle spalle la pandemia da Covid-19.

Una possibilità che Riccardo Fogli non ha ancora confermato, né smentito: «Noi non abbiamo mai cantato insieme. Ho letto quello che Violetta dice. Lei non è la figlia di Tyron Power, come io non sono Al Bano, non ho la sua potenza. Credo che sarà difficile, però se il Papa ci dovesse chiamare, un giorno», ha dichiarato il cantautore a Libero Quotidiano.