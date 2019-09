Ascanio Pacelli in lacrime a Vieni da me di Caterina Balivo. L’ex concorrente del Grande Fratello si è raccontato senza filtri durante un’intervista rilasciata al programma tv di Raiuno. Lui è pazzo per i figli Tancredi e Matilda ed è follemente innamorato della moglie Katia Pedrotti.

Il pronipote di Papa Pio XII ha sottolineato che non esiste la famiglia del Mulino Bianco, poiché esistono momenti di crisi. Lui e Katia vivono il rapporto con semplicità.

Per quanto riguarda i suoi figli, il marito di Katia Pedrotti ha fatto una battuta in vista del suo spettacolo teatrale che lo vedrà conteso da quattro donne: “Tancredi non capirà, dirà che sto con mamma. Lui è il marito di Katia in casa: tutte le notti mi sento puntualmente chiamare da mio figlio, che metto poi nel letto al mio posto e io me ne vado in camera sua. Quando io e Katia ci baciamo, dice che schifo, ma mica è finita: poi va da lei e prova a baciarla in bocca”. Su Matilda, oggi 12enne, ha dichiarato: “Matilda ha già il fidanzatino ed è più alta di Katia: le compra solo le ballerine… è diventata una mini-donna. Social? Cerchiamo di moderare l’utilizzo, bisogna trovare un giusto equilibrio: se non li fai usare sei un alieno, se usa solo quello diventi una deficiente. Per noi genitori rappresenta un’arma di ricatto: se gli togli quello, improvvisamente diventano tutti perfetti”.

Il 46enne si sente normale: “Viviamo in un’epoca dove tutti si aspettano qualcosa. Ho la fortuna di avere un Papa (Eugenio Pacelli, Papa Pio XII) in famiglia”.

Quando Caterina Balivo gli ha mostrato una foto di Antonella Clerici, che lo scelse nel 2006 per condurre Il treno dei desideri, ha subito asserito: “Antonella mi ha fatto il più bel regalo: mi ha dato la possibilità di poter fare questo mestiere. Lei mi ha fatto godere, mi ha dato una possibilità di poter lavorare con una professionista come lei e di poter provare a realizzare un sogno a persone con dei problemi”.

Una bellissima famiglia vip che fa sognare tantissimi fan!

Redazione-iGossip