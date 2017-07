Bar Refaeli sexy mamma nuda nelle lenzuola del suo letto

Il buongiorno si vede dal mattino. E quello di Bar Refaeli è davvero molto, molto sexy e interessante. Interessante come il suo stato, visto che la bellissima modella è incinta. Bar si avvolge, nuda, nelle lenzuola del suo letto (non è la prima volta. Qui si era mostrata in topless). Gesti sensuali e sguardo coperto dalle mani, perché forse anche lei, come tutti noi umani, la mattina sarà un po’ “stropicciata”.

Avrà anche i segni del sonno sul volto, ma resta sempre la bellezza di un corpo spettacolare e sensualissimo. Il risveglio è molto sereno e tranquillo e poi le donne col pancione devono riposare più delle altre.

Bar Refaeli è incinta, dopo aver dato alla luce Liv

Dopo nemmeno sette mesi dalla nascita di Liv, nome che significa “Vita”, Bar e il marito Adi Ezra hanno deciso di replicare. Evidentemente l’esperienza di un bimbo è stata per loro così unica da desiderare un fratellino o una sorellina per il loro pargoletto.

D’’altronde Bar Refaeli fa bene a dormire fino a tarda mattinata, visto che a breve con due pargoletti nelle braccia, a dormire farà molta fatica.