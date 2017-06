Belen Rodriguez non è incinta di Andrea Iannone e non si sposa

Belen Rodriguez non è incinta di Andrea Iannone e non convolerà a nozze. La reginetta indiscussa di Instagram e Facebook del jet set italiano ha smentito direttamente e pubblicamente la sua gravidanza bis durante un’intervista rilasciata a Tgcom24: “Michelle Hunziker mi ha chiamato e ci siamo fatte un sacco di risate. Mi aveva consigliato delle pastiglie che servono per rinfoltire i capelli, ma le usano anche le donne che vogliono rimanere incinta. Io però non ho problemi di fertilità. Con il primo figlio sono rimasta incinta al primo mese”.

La bellissima e sensuale showgirl argentina Belen Rodriguez ha poi smentito di aver ricevuto una richiesta di matrimonio da Andrea Iannone: “Non è vero. Anche perché non potrei neanche sposarmi ancora – ha detto la stilista e imprenditrice a Tgcom24 – Stiamo molto bene e ci godiamo questo momento”.

Non poteva di certo mancare una dichiarazione sul suo ex marito, il ballerino professionista del talent show Amici di Maria De Filippi e mentore di Selfie – Le cose cambiano Stefano De Martino: “Siamo due genitori. Quando c’è un divorzio ci sono le discussioni, ci si lancia i piatti, ci si dice la qualunque. E poi passa del tempo, non ti scordi le cose, ma la rabbia scema e pensi solo ai figli. Nostro figlio merita sorrisi. E Stefano è un bravissimo papà“.

Ha poi respinto al mittente le indiscrezioni relative a presunte rivalità con la star tv italiana Simona Ventura a Selfie: “Mi ha fatto ridere molto. Mi dispiace per chi lo scrive. La notizia non può essere sempre negativa. E voi giornalisti siete un po’ responsabili – ha asserito la mamma vip argentina naturalizzata italiana – Se ci mettiamo a paragone con chiunque soffriremo sempre. Anche io se mi paragono ad Angelina Jolie non ho scampo…”.

