Brad Pitt dopo il divorzio con Angelina Jolie: “Sto meglio ma…”

Brad Pitt torna sotto i riflettori mediatici, rilasciando un’intervista per la Associated Press, per parlare della sua condizione e del resoconto di questi mesi difficili, dopo il divorzio con Angelina Jolie, la separazione dai bambini e la lotta contro l’alcolismo.

Ora l’attore hollywoodiano sta meglio, nonostante Angelina (anche l’attrice qualche mese fa ha rilasciato un’intervista, piangendo per il divorzio) abbia ottenuto la custodia totale dei loro sei figli. In questo periodo di astensione forzata dai suoi doveri paterni, l’attore americano ha avuto molto tempo per riflettere sugli sbagli del passato.

Brad Pitt ha lottato negli ultimi mesi per non lasciarsi prendere dallo sconforto

“Non ho segreti, non ho nulla da nascondere,” ha dichiarato Brad Pitt, nel corso della sua intervista. “Siamo umani, e trovo che la condizione umana sia molto interessante. Se non ne parlassimo mai, non saremmo in grado di migliorarci”. Nel corso degli ultimi mesi Pitt ha lottato duramente per non lasciarsi prendere dallo sconforto. La sua priorità? Ovviamente i suoi figli: “I bambini sono tutto” ha detto.

Quando, nel settembre del 2016, Angelina Jolie aveva fatto richiesta di divorzio, il mondo di Brad era crollato all’improvviso. La motivazione adottata in tribunale sosteneva che tra loro si erano venute a creare delle “differenze inconciliabili”.