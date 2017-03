Cecilia Rodriguez promuove Andrea Iannone: “Mia sorella Belen è molto contenta”

Cecilia Rodriguez ha promosso a pieni voti il fidanzato di sua sorella Belen, il pilota italiano di motociclismo Andrea Iannone, durante un’intervista concessa al settimanale di gossip Mio. La sexy protagonista del calendario senza veli For Men Magazine 2013 ha dichiarato che la sua inseparabile sorella Belen Rodriguez è davvero molto contenta!

Cecilia Rodriguez, che è felicemente fidanzata con Francesco Monte da diversi anni, ha infatti asserito a Mio: “Andrea mi piace tanto. Non ho mai visto nessun uomo prendersi cura di mia sorella come fa lui. Andrea è un pazzo: con il lavoro che fa non poteva essere diversamente. Ma è un ragazzo alla mano e ha una bella famiglia: sono umili e buoni. Sono contenta perché mia sorella è contenta”.

?????? #tiempoparami Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechrodriguez) in data: 25 Feb 2017 alle ore 04:41 PST

D’altronde anche le foto con tanto di dediche romantiche che Belen Rodriguez e Andrea Iannone pubblicano sui rispettivi profili Instagram documentano la loro travolgente, profonda ed emozionante storia d’amore!

Che bello sei tu…. @andreaiannone ??? Un post condiviso da María Belén Rodriguez (@belenrodriguezreal) in data: 27 Feb 2017 alle ore 12:05 PST

Auguri!