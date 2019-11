Chi è Gabriel Garko? Anni, altezza, biografia, libro, film e vita privata dell’attore

Chi è Gabriel Garko? Una domanda che si pongono davvero in pochissimi, dato che è famoso e popolare da tanti anni per via del suo lavoro: ha recitato in numerosi film e fiction. Ma qual è il suo vero cognome? Quanti anni ha? Si è sposato oppure è fidanzato? Ha una moglie o un compagno? Scopriamo insieme l’età, l’altezza, la biografia, il libro e la vita privata dell’ex co-conduttore del Festival di Sanremo.

Chi è Gabriel Garko? Biografia dell’attore

Gabriel Garko è il nome d’arte di Dario Gabriel Oliviero ed è ispirato a quello di sua madre. Chi sono i suoi genitori? Nato sotto il segno zodiacale del Cancro il 12 luglio 1972 a Torino, è il terzogenito della messinese Isabella Garchio e del pasticciere vicentino Claudio Oliviero. Gabriel è cresciuto a Settimo Torinese con due sorelle maggiori, Nadia e Sonia, e una minore, Laura. Garko è alto 190 cm.

Chi è Gabriel Garko? Carriera dell’attore

La carriera dell’attore Gabriel Garko è iniziata nel 1990 quando ha vinto come modello il titolo di Mr. Settimo Torinese e l’anno seguente il titolo de Il più bello d’Italia. Il concorso era gestito, tra gli altri, dal potente e famoso manager dei vip, Lele Mora. Dopo aver realizzato alcuni fotoromanzi e aver fatto parte del corpo di ballo della terza edizione di Scherzi a parte nel 1993, nel 1995 ha debuttato come protagonista, insieme a Francesca Dellera, nel cortometraggio Troppo caldo, presentato al Festival internazionale d’arte cinematografica di Venezia e diretto da Roberto Rocco, che l’ha diretto anche nelle fiction televisive: Una donna in fuga (1996) e Angelo nero (1998). In quell’anno ha debuttato al cinema con il cine-panettone Paparazzi di Neri Parenti. Poi ha esordito in tv con la miniserie La signora della città (1996), diretta da Beppe Cino e in onda su Rete 4. Ha poi girato da protagonista numerose altre fiction tv, tra cui due del 1999, dirette entrambi da Pier Francesco Pingitore, rispettivamente Tre stelle e Villa Ada, il film Il morso del serpente e la miniserie Occhi verde veleno entrambe diretti da Luigi Parisi, e poi le serie televisive di successo Il bello delle donne e L’onore e il rispetto. Poi ha recitato in diversi film al cinema: Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek, Callas forever di Franco Zeffirelli e Senso 45 di Tinto Brass. Ha inoltre posato senza veli nel 2002 per il calendario della rivista Max. Nel febbraio 2016 ha affiancato Carlo Conti, Virginia Raffaele e Madalina Ghenea alla conduzione del Festival di Sanremo 2016.

Chi è Gabriel Garko? Vita privata dell’attore

L’ex modello e attore torinese vive a Zagarolo in una villa dove ha due cavalli, quattro gatti e un alano, un cocker spaniel ed un lupo cecoslovacco. Ha avuto diverse fidanzate vip, tra cui Eva Grimaldi, Serena Autieri, Manuela Arcuri, Cosima Coppola e Adua Del Vesco. Dagli inizi del 2019 si è scritto e detto molto su una possibile relazione gay di Gabriel Garko con il giovane collega ed ex concorrente del Grande Fratello, Gabriele Rossi.

A fine settembre e inizi ottobre 2019 si è spettegolato molto sul presunto matrimonio di Gabriel Garko, dopo l’indiscrezione lanciata dal settimanale di gossip Chi. Diversi follower hanno chiesto delucidazioni ai due attori. Alcuni fan di Gabriel Garko e Gabriele Rossi hanno domandato direttamente ai loro beniamini: “Ma quando vi siete sposati?”. Un altro follower ha incalzato Garko: “Ti sei sposato con un uomo?”. Uno degli uomini più sexy e sensuale del jet set nazionale ha smentito l’indiscrezione del matrimonio: “Ma io veramente non mi sono ancora sposato, l’ho saputo come voi dai giornali”. Insomma, nonostante la fede al dito, l’ex compagno di Eva Grimaldi non si è ancora sposato. L’attore Gabriel Garko e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Gabriele Rossi, sono ormai uniti e inseparabili da diverso tempo ormai, a tal punto che sono in molti a pensare che siano una vera e propria coppia. Rossi e Garko hanno sempre preferito non commentare questi rumor, che circolano con una certa insistenza in Rete. Garko ha scritto anche un libro in cui ha parlato della sua biografia, carriera e vita privata.

Redazione-iGossip