Gabriel Garko non si sbottona su Gabriele Rossi a Domenica In nonostante il pressing di Mara Venier

Gabriel Garko non si è sbottonato più di tanto sul suo amico speciale Gabriele Rossi a Domenica In, nonostante il pressing della conduttrice tv Mara Venier. Il sex symbol del cinema e delle fiction italiane non ha detto nulla di nuovo rispetto a quanto raccontato finora sull’ex concorrente del Grande Fratello e giovane collega. Chi si aspettava un coming out o la possibile conferma della loro relazione d’amore gay è rimasto deluso. Garko è molto geloso della sua privacy e in particolar modo della sua vita privata.

Durante la puntata di ieri di Domenica In, Mara Venier ha cercato di “strappargli” qualche rivelazione o dichiarazione importante ma l’attore Gabriel Garko è stato irremovibile.

Garko ospite a Domenica In

“La mia vita precedentemente non era divisa tra la sfera professionale e privata – ha raccontato l’attore -. Quando ho preso consapevolezza che Gabriel Garko aveva preso il posto di Dario Oliviero, ho deciso di cambiare. Ho iniziato a lavorare a 16 anni, sono cresciuto, il successo l’ho voluto io, ma mi rimprovero di non aver vissuto a pieno la mia vita privata e ora la pretendo”.

“Per me è stato determinante un giorno davanti allo specchio – ha svelato Gabriel a Domenica In – mi sono visto bene e non ho visto me, ho visto una copertina. A quel punto mi sono spaventato, sono andato a Londra da solo per rilassarmi e poi sono tornato, ho proseguito, ma poi l’incidente che c’è stato a Sanremo mi ha fatto riflettere e ho scelto di cambiare”.

I rumor sulla storia d’amore di Garko e Rossi

Inevitabile la domanda sul rapporto speciale di Garko con Rossi. Negli ultimi giorni si è scritto e detto molto sul presunto matrimonio di Gabriel Garko, dopo l’indiscrezione lanciata dal settimanale di gossip Chi. Diversi follower hanno chiesto delucidazioni ai due attori. Alcuni fan di Gabriel Garko e Gabriele Rossi hanno domandato direttamente ai loro beniamini: “Ma quando vi siete sposati?”. Un altro follower ha incalzato Garko: “Ti sei sposato con un uomo?”. Uno degli uomini più sexy e sensuale del jet set nazionale ha smentito l’indiscrezione del matrimonio: “Ma io veramente non mi sono ancora sposato, l’ho saputo come voi dai giornali”. Insomma, nonostante la fedina al dito, l’ex compagno di Eva Grimaldi non si è ancora sposato e alcuni giorni fa era di nuovo insieme a Gabriele Rossi in Egitto per partecipare al Gouna Film Festival.

L’attore Gabriel Garko e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Gabriele Rossi, sono ormai uniti e inseparabili da diverso tempo ormai a tal punto che sono in molti a pensare che siano una vera e propria coppia. Rossi e Garko hanno sempre preferito non commentare questi rumor, che circolano con una certa insistenza in Rete.

Ieri Gabriel ha commentato i rumor da Mara Venier: “Il caos è arrivato dopo una foto pubblicata da un giornale, in cui ero col mio agente e il collegamento alla fede ha fatto sì che partissero le supposizioni sul matrimonio”. Poi però Garko ha aggiunto: “Per sfatare tutto: non sono sposato e se mi dovessi sposare all’anello che già ho se ne aggiungerebbe un altro. Non voglio essere giudicato su scelte personali. Io ho sempre detto la verità – ha concluso -, io ho sempre detto cose sincere”.

