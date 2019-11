Chi è Max Felicitas? Età, biografia, curiosità e carriera dell’attore a luci rosse

Chi è Max Felicitas? Qual è il suo vero nome e cognome? Quando e dove è nato? Da diversi anni ha intrapreso la carriera a luci rosse, ma si dedica anche alla musica e al trading online. Spesso ospite a La Zanzara e Le Iene dove rilascia sempre interviste bollenti, Max è molto seguito e popolare su Instagram, Facebook, Youtube e Twitter. Conosciamo insieme l’età, la biografia, alcune curiosità e la carriera dell’attore e web influencer.

Chi è Max Felicitas? Biografia dell’attore a luci rosse

Max Felicitas è il nome d’arte di Edoardo Barbares. Nato nel 1992 a Codroipo, in provincia di Udine, Edoardo è stato vittima di bullismo a scuola per via del suo fisico esile. Ha sempre amato lo sport, la musica e suona il piano fin da piccolo. La sua vita è cambiata quando ha deciso di iscriversi in palestra e fare sport. Fin da piccolo ha sempre avuto un’attrazione per il mondo della notte e della trasgressione per evadere dalla normalità della vita quotidiana e anche perché adora il rischio.

Chi è Max Felicitas? Carriera dell’attore a luci rosse

Il simpatico e nerd attore Max Felicitas ha iniziato con qualche apparizione in passerella, poi in discoteca, fino a diventare uno spogliarellista. Chiamato a far parte del gruppo Centocelle, è stato notato e ha cominciato ad avvicinarsi al mondo del po**o. Ha partecipato a diverse fiere dell’erotica ed è stato notato durante un provino anche dal celebre divo internazionale del cinema adult, Rocco Siffredi. A BergamoSex è stato premiato da Franco Trentalance come miglior attore po**o emergente in Italia 2014. Ha girato tantissime pellicole a luci rosse anche con star famose del mondo delle pellicole hot, tra cui Malena, e ha scoperto e lanciato tantissime attrici a luci rosse: da Martina Smeraldi a Lady Blue.

Ha pubblicato diverse canzoni su YouTube ed è un grande esperto di trading online. Di recente a La Zanzara ha lanciato un accorato appello a Carmen Di Pietro e Lory Del Santo: “Vorrei invitarle a cena in un bel ristorante stellato a Milano, poi per il dopocena si vedrà. Sicuramente non dipenderà da me se salire in hotel oppure no!”.

Subito dopo è intervenuta in trasmissione Carmen Di Pietro che ha chiesto informazioni sull’attore: “Vuole venire a cena con me? Fammi vedere questo, Cruciani dacci questo numero”.

