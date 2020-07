Chi è Nando Colelli? Età, altezza, peso, biografia, Grande Fratello, notizie, film, Margherita Zanatta

Chi è Nando Colelli? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Diventato noto per aver partecipato come concorrente all’undicesima edizione del famoso e longevo reality show della televisione italiana, il Grande Fratello, Nando Colelli ha poi intrapreso la carriera di attore di film a luci rosse. Per ben tre volte ha lasciato temporaneamente i set di pellicole per adulti per amore, ma dal 2019 ha detto addio a quel mondo per mettere su famiglia con la sua dolce metà. Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata dell’ex gieffino.

Nando Colelli – Foto: Instagram

Chi è Nando Colelli? La biografia

Nando Colelli – Foto: Facebook

Nando Colelli è nato e cresciuto in periferia ad Aprilia, Roma, il 15 dicembre 1986, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Alto 182 cm, pesa 85 chili, capelli castani e occhi marroni per il simpatico e irriverente romano. Il suo motto? “La mattina ti alzi per andare a lavorare, nel weekend ti alzi per divertirti”. Si definisce buono, tranquillo, burlone, il classico compagnone. Ama andare in palestra e stare con la sua famiglia. Ama i film tutti ‘muscoli e azione’ (“Rocky, Rambo”), ascolta Renato Zero e la lettura non è il suo forte. Si affeziona facilmente alle persone. Ha lavorato fin da quando aveva 12 anni, ma ora si è detto soddisfatto degli obiettivi raggiunti.

Chi è Nando Colelli? La carriera

Nando Colelli e Max Felicitas – Foto: Facebook

Nando Colelli ha poi raggiunto la popolarità grazie al GF11 e alla sua chiacchierata e discussa love story con la conduttrice radiofonica e inviata tv Margherita Zanatta. Dopo il reality show di Canale 5 ha partecipato come ospite e concorrente a diverse trasmissioni tv di Mediaset: da Ciao Darwin a Le Iene. Ha poi scelto di intraprendere la carriera a luci rosse, girando diversi film adult. Nel 2019 ha lasciato definitivamente questo mondo per fare l’operaio e per amore della sua fidanzata.

Chi è Nando Colelli? La vita privata

Nando Colelli bacia Sara Marcello – Foto: Instagram

Nando Colelli ha avuto diverse love story con ragazze non famose, a parte quella “mediatica” con Margherita Zanatta. Dal 2019 l’esuberante e simpatico Nando Colelli è felicemente fidanzato con Sara Marcello, anche lei non fa parte del mondo del jet set nazionale.

La coppia è in dolce attesa di un maschio, che si chiamerà Riccardo.