Chi è Raffaella Fico? Età, altezza, biografia, amori, figlia e immagini della showgirl

Chi è Raffaella Fico? Quanti anni ha? Quanto è alta? Come si chiama sua figlia? Una delle showgirl più belle e sensuali dello show business italiano fa impazzire il popolo maschile per le sue curve mozzafiato, il suo fisico perfetto e il suo sguardo ammiccante. Seguitissima su Facebook e Instagram, Raffaella riesce a conquistare anche diversi calciatori importanti: da Cristiano Ronaldo a Mario Balotelli. Oggi scopriamo insieme l’età, l’altezza, la biografia, gli amori e le immagini della soubrette.

Chi è Raffaella Fico? Biografia della showgirl

Raffaella Fico è nata il 29 gennaio 1988 a Cercola in provincia di Napoli. Pesa 58 chili ed è alta 173cm, Capelli castani e occhi marroni, Raffaella rappresenta la classica bellezza mediterranea. I suoi genitori, Alfonso e Antonietta, sono proprietari di una piccola bottega di frutta ed ortaggi. Ha un fratello di nome Francesco. Lei è cresciuta a Casalnuovo di Napoli e si è diplomata al liceo socio-pedagogico.

Chi è Raffaella Fico? Carriera della showgirl

La sua carriera è iniziata nel 2007 quando ha vinto la XX edizione del concorso di bellezza Miss Grand Prix, che le ha spalancato le porte del successo. L’anno seguente ha partecipato all’ottava edizione del Grande Fratello. Nell’estate 2008 ha recitato, sotto la regia di Maria Manna, nel film Sguardi diversi e ha partecipato, nel ruolo di inviata, a Lucignolo, rotocalco televisivo estivo prodotto da Videonews per Italia 1 e condotto da Melita Toniolo. Nel dicembre 2008 è uscito il suo calendario senza veli per il settimanale Max. Nella primavera 2009 ha svolto il ruolo di valletta a Colorado Cafè su Italia 1. Ha poi partecipato come concorrente a diversi programmi tv, reality e talent show, tra cui l’Isola dei famosi e Tale e Quale Show. L’ex gieffina viene spesso scelta come modella per diversi brand di abbigliamento e accessori. Ha preso parte a diverse sitcom.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Raffaella ha avuto nel 2009 una relazione di 11 mesi con il divo del calcio internazionale Cristiano Ronaldo. Dal giugno 2011 ad aprile 2012 la showgirl è stata fidanzata con il calciatore Mario Balotelli. Il 2 luglio 2012 la modella ha annunciato di essere incinta del suo ex fidanzato Balotelli. La figlia, chiamata Pia, è nata il 5 dicembre 2012 a Napoli ed è stata riconosciuta ufficialmente da Balotelli come figlia sua solamente il 5 febbraio 2014 al termine di una controversia mediatica sfociata in un procedimento giudiziario contro di lui. Dal 2016 al 2018 è stata legata sentimentalmente con Alessandro Moggi.