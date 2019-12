Chiara Biasi sbotta a Le Iene: “Per 80mila euro manco mi alzo al mattino e mi pettino i capelli”

Chiara Biasi è sbottata durante uno scherzo magistralmente orchestrato dal programma tv di Italia 1, Le Iene. La famosa fashion blogger è stata vittima di uno scherzo davvero divertente. Lo shooting fotografico per una campagna in Cina, proprio per 80mila euro, si è trasformato presto in un incubo per colpa di un art director troppo creativo che ha modificato le foto di Chiara in maniera alquanto ambigua e imbarazzante.

La bella e sensuale web influencer, che vanta 2 milioni di follower su Instagram, è stata immortalata su un assorbente gigante o seduta sul wc. Chiara si è disperata ed è scoppiata a piangere. All’incontro con il team creativo ha pronunciato la tanto discussa e chiacchieratissima frase: “Io per 80mila euro manco mi alzo al mattino e mi pettino i capelli“.

Visualizza questo post su Instagram me*de @redazioneiene Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 1 Dic 2019 alle ore 1:13 PST

La frase shock pronunciata dalla fashion blogger e influencer ha scatenato un’ondata di indignazione e sconcerto sul web. Polemiche durissime e attacchi al vetriolo a cui Chiara ha replicato così sul suo profilo Instagram: “Ragazzi state molto sereni per cortesia, che mai sputerei sul denaro, anche perché lavoro e mi mantengo da dieci anni. Quello che intendevo io è che per quella cifra non sarei mai voluta diventare famosa per star seduta su un water appesa al Duomo o per volare su un assorbente, è come se vi facessero il gioco del ‘Ti do 100€ se mangi una cacca’, ma anche no, grazie. Soltanto questo intendevo”.

Ma le polemiche sul web non si placano…