Clarissa Marchese e Federico Gregucci: i progetti futuri della coppia

Clarissa Marchese e Federico Gregucci di Uomini e Donne stanno insieme da pochi mesi, ma sognano già di formare una famiglia. Miss Italia 2015 e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne sono molto innamorati e affiatati. Durante un’intervista rilasciata al settimanale di gossip Mio, l’ex tronista del trono classico ha ammesso che sognano di mettere su famiglia: “Sì, ci abbiamo pensato. Ora ci prendiamo un po’ di tempo per noi: abbiamo voglia di viaggiare un po’. Però nei nostri progetti c’è anche la famiglia”.

Per quanto riguarda la sua storia con Federico, Clarissa ha spiegato: “Il primo giorno a telecamere spente è stato come se ci conoscessimo da una vita. Appena usciti dagli studi, siamo andati subito a casa di Fede, dove ho conosciuto meglio la mamma, il papà e i nonni. Poi siamo andati a casa mia ed è stato come se fossimo fidanzati da una vita. Siamo entrati subito in confidenza. Ho trovato la mia persona”.

Ha poi espresso un commento anche sul suo ex corteggiatore e attuale tronista del trono classico di Uomini e Donne, Luca Onestini: “L’ho conosciuto prima di Federico quindi, inizialmente, poteva essere una possibile persona con cui uscire dal programma. Però poi, andando avanti, c’era qualcosa che mi legava molto di più a Fede”.

Ora il suo cuore batte solo per Federico!