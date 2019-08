Cristina Buccino in costumino bianco in vacanza nella sua terra

Cristina Buccino ha sfoggiato un costumino bianco super sexy in vacanza relax al mare nella sua terra, la Calabria. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi e showgirl ha condiviso uno scatto in bianco e nero che la immortala in tutto il suo splendore sul suo seguitissimo profilo Instagram. Boom di like, commenti e complimenti da parte dei suoi numerosi follower.

L’ex naufraga vip all’Isola dei famosi 10 in cui Cristina Buccino è apparsa raggiante e sensuale come non mai sui social. Un suo follower ha scritto: “Per quanto sei bella dovrebbero dichiararti, pericolo pubblico”. Un altro ha aggiunto: “Super bellissima, sei una meraviglia della natura”.

Visualizza questo post su Instagram Hey Un post condiviso da Cristina Buccino ?? (@cribuccino) in data: 6 Ago 2019 alle ore 6:09 PDT

“È da un po’ che non vedevo una tua foto sconvolgente – ha commentato un suo grande sostenitore -, sono in stato di shock”. In molti le domandano perché non è più in tv. La splendida showgirl Cristina Buccino ha scelto volontariamente di non appare più in tv perché non è più disposta ad accettare programmi spazzatura. La sexy showgirl ed ex naufraga vip Cristina Buccino ha chiuso le porte ai reality show. Ormai la bellissima soubrette calabrese punta molto su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram ? ?… @dolcerivaofficial #adv Un post condiviso da Cristina Buccino ?? (@cribuccino) in data: 28 Giu 2019 alle ore 9:00 PDT

Redazione-iGossip