Cristina Chiabotto festeggia l’addio al nubilato a Tel Aviv: matrimonio imminente con Marco Roscio

Cristina Chiabotto ha festeggiato l’addio al nubilato a Tel Aviv con le sue inseparabili sorelle e amiche. “Alle persone speciali che riempiono la mia vita. Vi voglio un bene immenso”, ha scritto l’ex Miss Italia alla sorella Serena e a Chiara, Alessia, Flavia, Manuela, Rossella, Ilenia. La showgirl e conduttrice tv è rimasta folgorata da Gerusalemme: “Una città inaspettata, un sogno che si avvera. Jerusalem… e poi un posto così speciale che regala pienezza al cuore. Oltre all’immaginazione da scoprire in profondità. Il nostro Prega, Mangia e Ama”.

Cristina ha condiviso altri scatti del suo addio al nubilato, tra un bagno in mare, mercatini e tramonti romantici.

Dopo aver toccato il fondo dopo la fine della relazione con Fabio Fulco, l’ex Miss Italia è tornata a sorridere in amore da due anni grazie al manager Marco Roscio. Il matrimonio di Cristina Chiabotto e Marco Roscio è in programma per fine mese in una villa alle porte di Torino senza particolari invitati vip ma con la famiglia Agnelli al gran completo.

L’ex Miss Italia sta curando l’organizzazione delle nozze. Ma chi è Marco Roscio? Manager torinese presso l’azienda Cartiera Giacosa Spa, è appassionato di golf e ha militato come calciatore nelle giovanili della Juventus. Fra qualche settimana sarà il marito di una delle donne più belle, invidiate e affascinanti d’Italia.

