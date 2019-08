David e Victoria Beckham con i figli Brooklyn, Romeo, Harper e Cruz in vacanza in Puglia

David e Victoria Beckham con i figli Brooklyn, Romeo, Harper e Cruz sono in vacanza relax in Puglia. La coppia vip più glamour e influente del jet set internazionale ha scelto l’Italia e in particolar modo il tacco dello stivale per concedersi giorni di benessere, ottimo cibo, mare, campagna e sole. Dopo giorni di rumor, la conferma è arrivata direttamente dell’ex Posh Spice che ha condiviso alcuni scatti della vacanza di famiglia in Puglia sul suo seguitissimo profilo Instagram.

D’altronde è risaputo che l’ex fuoriclasse del Real Madrid e del Manchester United vada pazzo per il cibo italiano e le spiagge del Bel Paese. In questo scatto social di coppia, la famosa cantante britannica Victoria Beckham e uno dei calciatori più sexy di tutti i tempi si concedono una passeggiata in bici nelle campagne di Savelletri, frazione del comune di Fasano, in provincia di Brindisi, a circa 7 chilometri dal capoluogo comunale e a 45 chilometri dal capoluogo della provincia. Lo scatto è stato accompagnato dalla seguente didascalia: «Felice estate! Baci dalla Puglia». La famiglia dell’ex Spice Girl Victoria Adams sta soggiornando in uno degli hotel più lussuosi al mondo presenti a Savelletri, Borgo Egnazia, che ha stregato tanti divi dello show business mondiale: dalla Regina del Pop Madonna al sex symbol della musica internazionale Justin Timberlake. Inoltre di recente anche l’ex campione del Milan Marco Van Basten ha trascorso alcuni giorni di relax nella zona di Fasano, dove ha giocato a golf con gli ex compagni di squadra Roberto Donadoni e Mauro Tassotti.

In un altro scatto Victoria ha immortalato il marito David con il figlio Brooklyn a cena. L’ex divo del calcio internazionale ha poi condiviso nelle sue Instagram Stories diverse foto che immortalano ed esaltano il cibo italiano e in particolar modo le pietanze pugliesi: pasta, risotto con le ostriche, carne (finanche i torcinelli o «gnummareddi» pugliesi) frutta, mandorle, dessert, compreso l’immancabile tè inglese.

Beckham ha inoltre fatto i suoi complimenti allo chef Domingo e al suo staff del ristorante Due camini. Una vacanza pugliese davvero indimenticabile e speciale per i Beckham.

Redazione-iGossip