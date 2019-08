Elettra Miura Lamborghini indossa le parrucche. La famosa e seguitissima cantante ed ereditiera italiana ha sfoggiato un nuovo look sul red carpet degli Mtv VMA’s 2019. Al fianco del fidanzato Afrojack, la giurata di The Voice of Italy 2019 ha messo in bella mostra il caschetto corto alla Cleopatra.

Subito dopo la premiazione, la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa automobilistica, ha condiviso una Instagram Story con i suoi follower in cui è apparsa con i suoi lunghi e folti capelli.

La cantante e web influencer Elettra Lamborghini è davvero entusiasta della sua vita privata. La sua storia d’amore con il dj olandese Afrojack, che nasce all’anagrafe come Nick Van de Wall ed è un musicista di professione, procede a gonfie vele. La procace e sensuale cantante bisessuale sogna il matrimonio con il musicista olandese e bisogna riconoscere che sono davvero sulla buona strada.

Redazione-iGossip