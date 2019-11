Emma Marrone ed Elodie sono tornate amiche: pace fatta per le due cantanti

Emma Marrone ed Elodie sono tornate amiche come ai vecchi tempi. Pace fatta per le due cantanti e star di Amici di Maria De Filippi. Dopo un periodo di gelo e allontanamento, le due famose e amatissime artiste sono apparsi sorridenti e felici su Instagram per la gioia dei fan.

Come sapete tutti, Emma ed Elodie si erano separate sia artisticamente sia dal punto di vista umano. La rottura professionale tra Elodie ed Emma era stata annunciata alcuni giorni dopo il Festival della canzone italiana 2017 dalla cantante di Tutta colpa mia sul suo profilo Instagram: “Per continuare il mio percorso artistico ho scelto come compagno di viaggio Fabrizio Giannini. Ciò nasce dalla voglia di mettermi alla prova. Ho deciso di lasciare il porto sicuro dove sono stata trattata come una figlia e dove ho ricevuto tanti consigli, per il desiderio di testarmi e di iniziare a costruire il mio porto sicuro. Sono molto felice che Fabrizio abbia accettato con grande entusiasmo questa nuova sfida. Con la speranza di essere effettivamente all’altezza e di migliorare sempre, vi abbraccio”. Si erano anche allontanate dal punto di vista umano.

Elodie ha poi lanciato diversi messaggi di solidarietà e incoraggiamento ad Emma, dopo la divulgazione della notizia relativa ai problemi di salute della cantante salentina. Qualche giorno fa si sono incontrate a Milano e hanno ufficializzato la ritrovata amicizia con una storia su Instagram.

Grandi sorrisi e abbracci tra le due artiste, che sembrano essere più unite di prima.

Redazione-iGossip