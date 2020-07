Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono tornati insieme. Il gossip impazza nelle ultime ore sul web dopo l’indiscrezione (non tanto) misteriosa lanciata dal settimanale Oggi. I due si erano lasciati prima di primavera 2020 ed erano stati successivamente sorpresi dai paparazzi con partner diversi. Ora i due attori sono stati pizzicati durante una cena romantica in un ristorante della Capitale.

Gabriele Rossi e Gabriel Garko – Foto: Instagram

Gabriele Rossi e Gabriel Garko sono davvero tornati insieme per la gioia dei fan? Pare proprio di sì! Il settimanale Oggi ha lanciato il seguente rumor bomba: “Un attore ha lasciato la nuova fiamma per il suo ex. Si mormora che l’attore famoso abbia lasciato la sua nuova fiamma per tornare con lo storico fidanzato. Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo”.

Molti fan dell’attore hanno ricollegato questo indovinello a Gabriel Garko, che a metà giugno era stato fotografato con un ragazzo, dopo diverso tempo che Gabriele Rossi non si era fatto vedere al suo fianco.

In una delle sue ultime interviste tv, concessa a Barbara D’Urso, Garko aveva parlato della fede che indossava: “Perché l’ho tolta? Perché sì. Mi hanno fatto arrabbiare. Sì comunque sono ancora innamorato. Anche se devo capire ancora cos’è davvero l’amore. Alla fine ti rendi conto che essendo in due non sempre le cose sono corrisposte. Non devi idealizzare il rapporto. L’altra persona comunque non si è tolta la fede. Si lotta, facciamo cose, andiamo avanti”.

Per il momento i due bellissimi e sexy attori non hanno né smentito né commentato questo pettegolezzo fragoroso. Molto presto ne sapremo qualcosa in più. Stay tuned!