George Clooney e Amal Alamuddin sono genitori. Nati Ella e Alexander

George Clooney e Amal Alamuddin sono diventati finalmente genitori. La bella notizia arriva direttamente da uno dei portavoce della coppia che, con un pizzico di ironia, ha anche svelato i nomi dei due pargoletti. «I bambini e Amal godono di ottima salute – ha scritto il portavoce-. George è sedato, ma dovrebbe riprendersi in un paio di giorni».

Nomi tradizionali per i bimbi di George e Amal

Si tratta di due gemellini con nomi abbastanza tradizionali, Ella e Alexander. Niente stranezze per il famosissimo attore hollywoodiano e la celebre avvocatessa, tranne per i dollari spesi da lei per i vestiti premaman: 200 mila dollari per il guardaroba. E che sarà mai per una coppia che insieme fattura milioni di dollari?! Solo Clooney ha guadagnato nel 2016 quasi 15 milioni di euro.

Negli ultimi giorni i due innamorati avevano evitato telecamere e paparazzi, preparandosi in relax al grande evento. In effetti, che alla nascita mancasse poco, era chiaro visto l’assenza di George ad un evento con scopi umanitari in Armenia. E così, dopo il matrimonio da favola a Venezia, per George Clooney e Amal Alamuddin il 6 giugno ha segnato un altro traguardo, forse il più