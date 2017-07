Gianluigi Donnarumma ha rinunciato all’esame di maturità per volare con la sua fidanzata a Ibiza. Dopo il chiacchieratissimo e faraonico rinnovo con il Milan, il giovane portiere finisce al centro delle polemiche per aver rifiutato gli esami di maturità utili per diplomarsi da privatista in ragioneria all’Istituto Paritario Leonardo da Vinci di Vigevano. Gli insegnanti sono sul piede di guerra. Molto più clemente e diplomatica la ministra dell’Istruzione del Governo Gentiloni, Valeria Fedeli.

La professoressa Elda Frojo, presidente della Commissione d’esame di fronte alla quale Gianluigi Donnarumma doveva sostenere l’esame di maturità, è stata durissima e ha parlato di mancanza di rispetto nei confronti degli insegnanti.

“Il signor Donnarumma ha chiesto di sostenere le prove suppletive – ha spiegato l’insegnante, che è preside all’istituto professionale Pollini di Mortara – Il Miur, giustamente, cerca di incoraggiare coloro che si dedicano allo sport ma vogliono comunque proseguire negli studi. Nel caso del signor Donnarumma si è ritenuto che la partecipazione ai Campionati Europei under 21 giustificasse la richiesta. Chiaramente questo ha comportato un rallentamento dei lavori: i colloqui d’esame sono stati interrotti per consentire all’ormai ex candidato di sostenere le prove scritte”.

“Faccio presente che oltre al signor Donnarumma ci sono 57 candidati che stanno affrontando l’esame, alcuni dei quali hanno problemi familiari gravi. Eppure sono venuti ad affrontare le loro prove. Forse supereranno gli esami, forse no, in ogni caso non si sono sottratti”, sottolinea la presidente della Commissione . “Nessuno ha obbligato il signor Donnarumma a chiedere di svolgere le prove nella sessione suppletiva – ha concluso la professoressa Frojo -. Evidentemente lui riteneva di poter fare fronte a tutti i suoi impegni. Si sarà ricordato, poco prima di volare a Ibiza, che il giorno dopo aveva la prima prova scritta?”.

Valeria Fedeli ha scritto una lunga lettera sulle pagine della Gazzetta dello Sport: “Avrai sicuramente soppesato la tua scelta e non spetta ad altri giudicarla. Ma, voglio dirloo apertamente, spero che tu decida di concludere il tuo percorso di formazione, sostenendo l’Esame il prossimo anno, senza tentennamenti e con convinzione […] Sei arrivato a un passo dal traguardo. Non mollare”.