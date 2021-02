Giulia De Lellis sconvolta per la cattiveria di alcune donne dello spettacolo: il suo sfogo social

Giulia De Lellis è davvero amareggiata e sconvolta per la cattiveria di alcune donne dello spettacolo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è sfogata su Instagram Story. L’esperta di tendenze ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, che è entusiasta della sua storia d’amore con il rampollo Carlo Gussalli Beretta, si è lasciata andare ad alcune confidenze molto private senza però svelare il nome di questa donna dello show biz italiano.

L’ex fidanzata di Andrea Damante, Giulia De Lellis, ha esordito così: “Sono sconvolta. La stupidità, ma soprattutto la cattiveria, l’invidia, di alcune donne di successo… chi più, chi meno, però mi viene da dire sì, di successo. Ma con famiglie, felici, situazioni anche molto positive. Ma che problemi hanno nei miei riguardi? Senza fare nomi perché non mi sembra elegante per loro, ma anche per me, non mi piace fare queste cose…”.

L’ex gieffina vip ha proseguito: “Che brutto deve essere provare questo sentimento di invidia. Poi l’invidia vi fa diventare cattivi e brutti, e poi avete anche una certa età, quindi si vi imbruttite diventate vecchie, quindi dico… ma chi ve lo fa fare? Godetevi la vostra meravigliosa vita, la vostra vita fortunata da privilegiate, invece di guardare sempre le altre donne, ragazze”.

Giulia ha poi concluso: “Sarà che la mia famiglia mi ha dato tanti altri valori, quindi magari faccio fatica io a capire, ma che tristezza”.

ma a chi si riferisce Giulia de Lellis in queste storie? #giuliadelellis pic.twitter.com/28psBbulHJ — sara? (@sarettalabella) February 15, 2021

Che cosa è successo? Sapremo mai la verità? Stay tuned per saperne di più!