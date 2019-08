Giulia Salemi torna ad attaccare Francesco Monte: “Mi ha ferito, lui non credeva alla nostra storia”

Giulia Salemi è tornata ad attaccare il suo ex fidanzato Francesco Monte perché l’ha ferito e non credeva alla nostra storia. La showgirl e modella è ancora alla ricerca della sua anima gemella.

La simpatica soubrette Giulia Salemi ha spiegato al settimanale F: “Quando è stata l’ultima volta che ho pianto? Dopo la fine della mia relazione con Francesco Monte mi è capitato spesso. Che cosa mi ha ferito di più nei sentimenti? In amore ho messo tutta me stessa. Ma il mio uomo non ci credeva come me”.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi, è ancora alla ricerca dell’uomo giusto per lei: “Il mio partner deve farmi sentire la migliore perché sono insicura. Ma un amore così non l’ho ancora trovato”.

Francesco Monte è in love da diversi mesi con Isabella de Candia.

Redazione-iGossip