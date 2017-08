Laura Freddi incinta di una femmina: “E’ la mia gioia più grande”

Laura Freddi è incinta di una femmina all’età di 45 anni. La bravissima showgirl e conduttrice tv ha descritto la sua gioia in un post condiviso con i suoi fan sui social. Laura Freddi e Lorenzo D’Amico diventeranno genitori molto presto. In passato, l’ex showgirl di Non è la Rai ed ex velina di Striscia la notizia aveva avuto un aborto spontaneo al terzo mese quando era sposata con Claudio Casavecchia.

Una settimana fa l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata immortalata incinta con il pancino dai paparazzi del settimanale di gossip Chi insieme al compagno Lorenzo D’Amico, fisioterapista della Nazionale di beach volley, a Sabaudia. Laura e Lorenzo stanno insieme da cinque anni e mezzo.

Ora la sensuale e simpatica soubrette ha confermato la gravidanza sui social: “Non ho parole per ringraziare tutti voi che, in questi giorni per me speciali, mi state dimostrando così tanto affetto! I vostri messaggi mi hanno fatto emozionare e piangere di felicità, lo so sarò troppo sensibile come al solito, ma le vostre parole mi hanno riempito il cuore”.

La futura mamma vip ha spiegato: “Chi mi conosce sa della mia riservatezza e della mia poca capacità di stare sui social, e per questo ringrazio il mio staff e Vito che gestiscono tutto, e anche se non posso partecipare sempre direttamente, vi leggo e vorrei abbracciare tutti perché state condividendo il momento più importante della mia vita e la mia gioia più grande!”.

Il parto si avvicina e Laura è al settimo cielo. “Il mio sogno sta per realizzarsi… – ha continuato Laura Freddi – è e sarà la mia bimba. Grazie, grazie vi voglio bene!! La mia pancetta inizia a farsi vedere e ora tocco il sole con un dito #gioia #maternita #mamma #mamme #felicità #bambina #nuovavita #mare #pancione”.