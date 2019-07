Lorenzo Battistello shock su Instagram: “Ho avuto un tumore maligno”

Lorenzo Battistello ha utilizzato il filtro età di FaceApp per partecipare al gioco social del momento, ma con un altro fine. Il cuoco della prima e ineguagliabile edizione del reality show di Canale 5, il Grande Fratello, ha pubblicato un selfie invecchiato sul suo profilo Instagram e ha rivelato ai suoi follower di aver avuto un tumore maligno.

Lo chef vicentino è felicemente sposato con Stefania Mazzarella dal 22 agosto 2015. La coppia vive da diversi anni a Barcellona dove Battistello ha aperto una caffetteria paninoteca in centro città anche grazie ai guadagni ottenuti subito dopo la partecipazione al GF e al cooking show Mezzogiorno di cuoco.

L’ex gieffino ha accompagnato il suo scatto invecchiato con la seguente dichiarazione shock: «8 mesi fa mi hanno tolto un tumore maligno che avevo dentro di me, 8 mesi fa non sapevo se sarei invecchiato o no, 8 mesi fa vedevo la fine mentre adesso vedo l’inizio…».

Lo chef vicentino ha poi concluso: «Lasciatemi divertire guardandomi da vecchio perché 8 mesi fa non sapevo se mi sarei visto dal vivo oppure no… questo mio messaggio lo scrivo perché vorrei stimolare le persone a fare prevenzione, a controllarsi perché tutto si può curare se preso in tempo».

