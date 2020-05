Madonna snobbata da Andrea Denver: “Non è il mio genere di donna”

Madonna è stata snobbata dal modello e concorrente del Grande Fratello Vip 4, Andrea Denver. L’ex gieffino vip ha parlato della sua amicizia con la Regina del Pop, Madonna Louise Veronica Ciccone, durante una recente intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Nuovo Tv. Tra la celebre e potente diva della musica internazionale e Andrea Denver c’è stato un flirt?

Il modello italiano ha voluto fare chiarezza alla rivista di gossip. “Tra me e Madonna non c’è mai stata l’occasione di valutare se potessimo spingerci oltre la semplice amicizia – ha dichiarato Andrea -. Lei mi ha fatto una serie di battute sull’argomento e ha mandato messaggi in cui si poteva leggere un interesse nei miei confronti. Io però non ho mai voluto approfondire. Non ci ho mai pensato perché lei non è il mio genere di donna, per via della sua età. Per me in una coppia è bello essere quasi coetanei, perché così si ha la possibilità di crescere insieme”.

Attualmente entrambi sono felicemente fidanzati. L’interprete di Vogue e Music fa coppia fissa da qualche mese con il ballerino 25enne Ahlamalik Williams mentre l’ex gieffino è felicemente fidanzato con la modella Anna Wolf, che spera di raggiungere non appena sarà data la possibilità a tutti di viaggiare fuori dai confini nazionali.

