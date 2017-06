Manila Nazzaro e Francesco Cozza si sono separati dopo 12 anni di matrimonio e 2 figli. Divorzio in corso per la splendida conduttrice tv di Mezzogiorno in Famiglia e l’allenatore del Taranto Francesco Cozza. Miss Italia 1999 ha annunciato la separazione in un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna e in un post condiviso con i suoi follower su Instagram.

La sensuale e meravigliosa mamma vip ha scritto il seguente e toccante messaggio sul suo profilo social: “Il mio anno difficile oggi ha messo un punto… affinché la mia famiglia non sia oggetto di chiacchiericcio ho rilasciato questa intervista. Un capitolo difficile e doloroso arrivato al capolinea. Accanto a me poche persone che non mi hanno mai lasciato sola. I miei genitori e gli amici più stretti… e poi i miei figli… loro sono stati per l’ennesima volta la mia ancora di salvataggio… e tutti voi che durante quest’anno avete dimostrato l’affetto che mi ha dato la forza di sorridere sempre davanti le telecamere… ora e sempre”.

Francesco Cozzo e Manila Nazzaro sono stati fidanzati 4 anni per poi sposarsi nel 2005. Dalla loro storia d’amore sono nati Francesco Pio Cozza e Nicolas Cozza.

La depressione e i motivi della separazione

“Il mio lavoro mi ha aiutato a reagire – ha confessato l’ex modella -, ma ho vissuto una grande depressione. Una sorta di lutto… Mi sono data tante colpe. Non è facile ammettere il fallimento di un matrimonio per una donna del Sud come me – ha sottolineato Miss Italia -, cresciuta in una famiglia unita. I miei genitori non hanno vissuto la cosa come uno scandalo, sia chiaro, mi sono stati vicini, ma nella storia della mia famiglia nessuno si era mai separato prima”. Uno dei motivi della rottura è stata la lontananza: “Lui in giro per l’Italia per lavoro, io sempre a Roma con i bambini. Abbiamo vissuto tanto tempo lontani e a un certo punto non ci siamo più riconosciuti. Ho cercato di salvare l’amore fino all’ultimo, ma poi ci siamo guardati in faccia e abbiamo deciso di fare questo passo”.

Una confessione a cuore aperto che ha emozionato davvero tutti!