Martina Smeraldi, Amandha Fox e Vittoria Risi protagoniste della fiera 2019 a Lana in Alto Adige

Martina Smeraldi, Amandha Fox e Vittoria Risi saranno le grandi protagoniste della fiera erotica 2019 a Lana in Alto Adige. La neo attrice a luci rosse originaria di Cagliari è entrata a far parte del mondo adult da poche settimane, dopo essere stata scoperta da Max Felicitas. Da pochi giorni è entrata a far parte della Rocco Siffredi Academy, dove ha girato il primo film bollente con l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, Malena.

Amandha Fox e Vittoria Risi sono invece delle veterane del mondo adult nazionale e internazionale. Di recente la Venere polacca si è anche spogliata per il calendario 2020 con un fine nobile: protestare contro l’attuale Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano e contro tutti quei politici locali e pugliesi che sono a favore dell’impianto di compostaggio a Pulsano (Taranto). Nel 2018 la famosa, popolare e amatissima attrice di film per adulti si era spogliata per un piccante e bollente almanacco dedicato ai lavoratori dell’ex Ilva di Taranto “nella speranza che il mio corpo con le sue nudità possa scuotere e smuovere le coscienze dei nostri Governanti”.

Vittoria Risi è una delle dive del cinema adult nazionale e internazionale che ha avuto diversi flirt e storie d’amore con personaggi famosi dello show business italiano e non solo, tra cui il celebre critico d’arte Vittorio Sgarbi.

Martina, Amandha e Vittoria a Lana 2019

Ormai è quasi tutto pronto per la quinta edizione di ExSex, promossa dallo staff dell’Exclusive Club di Lana capeggiato dal patron George Sanin, che si celebrerà a partire dalle ore 19.00 di venerdì 8 novembre per proseguire fino alle ore 04.00 di domenica 10 novembre prossimi. Questo avvenimento, che si avvale della collaborazione dei due manager più in voga del settore Davide Gambin e Mimmo Pavese, viene considerato dagli addetti ai lavori come il “luna park più hot dell’Alto Adige“ ed è riservato a tutti. Sarà presentato dall’anchorman Claudio Arciola detto il ranocchio che sarà coadiuvato da Eddy dj.

Oltre alle star più radiose del firmamento a luci rosse nazionale e internazionale come la Venere polacca Amandha Fox, Vittoria Risi e Martina Smeraldi, ci saranno anche Lisa Amane, Giglian Foster e la mistress Marikah Bentley, nonché Natasha Ink, e tanti altri ancora.

Grazie a questo nutritissimo cast di artisti la fiera ExSex di Lana è considerata una delle più importanti vetrine dell’adult entertainment italico infatti ogni anno richiama l’attenzione degli operatori del settore, nonché dei più titolati locali notturni, dei sexy shop, fino all’AssoSex che è l’associazione presieduta da Augusto Pistilli) la quale rappresenta a 360° il mondo dello scambismo.

A differenza di tutte le altre fiere erotiche che si celebrano nella nostra Penisola, questa tre giorni si distinguerà in quanto sarà dedicato uno spazio al pubblico femminile: infatti verrà allestita una sorta di “ città delle donne”. Inoltre sarà possibile cenare con una delle artiste in cartellone in un contesto elegante e riservato con un menù speciale.

Redazione-iGossip