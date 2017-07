Michelle Hunziker con le figlie Sole e Celeste all’Aquafan di Riccione

Michelle Hunziker ha trascorso un pomeriggio di relax, sole e divertimento con le sue figlie Sole e Celeste Trussardi all’Aquafan di Riccione. La star tv svizzera naturalizzata italiana ha illuminato con il suo sorriso, la sua grinta e la sua straordinaria allegria uno dei primi parchi acquatici costruiti in Italia.

L’amica vip di Belen Rodriguez, Michelle Hunziker, ha sfoggiato le sue forme da capogiro e il suo fisico perfetto tra gli scivoli di Aquafan. La mamma vip di Aurora, Sole e Celeste è sempre in splendida forma come documentano queste foto esclusive!

La famiglia di Michelle Hunziker, insieme con un’altra famiglia di amici, è stata accolta con grande gioia ed entusiasmo dallo staff e dai bagnini di Aquafan.

Tutti i più piccoli si sono divertiti nelle attrazioni “baby” come Surfin Hill e Focus Junior Beach, dove l’acqua non supera i 50 cm. La famosa e amatissima conduttrice tv di Striscia la notizia, in compagnia di un’amica, ha voluto provare l’adrenalina dello Strizzacool, il vortice dello Speedriul e soprattutto, il brivido del Black Hole, lo scivolo che Aquafan ha appena inaugurato e che, con i suoi 208 metri di buio totale, si piazza fra i primi 10 scivoli black al mondo.

Qualche giorno fa la super mamma vip di Aurora, Sole e Celeste ha fatto una tenerissima e dolcissima dedica al marito, l’imprenditore e stilista Tomaso Trussardi, sul suo seguitissimo profilo Instagram. La bellissima e meravigliosa showgirl e conduttrice tv svizzera ha scritto: “Sta per finire il #worldkissingday e ora inizio a limonare come una pazza!”. Michelle ha condiviso una foto che la vede sorridente più che mai accanto al sensuale e affascinante imprenditore e ha scritto: “È arrivato mio marito, buona serata e ricordate di limonare”.

A presto con nuove news e indiscrezioni su Michelle e Tomaso, e sugli altri personaggi del jet set nazionale e internazionale!