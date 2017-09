Nancy Brilli parla della separazione da Roy De Vita

Nancy Brilli ha parlato per la prima volta della fine della sua lunga storia d’amore con il chirurgo plastico Roy De Vita al settimanale Gente. La 53enne attrice romana, vincitrice del premio migliore attrice non protagonista ai David di Donatello 1990 e ai Nastri d’argento 1990 per l’interpretazione nel film Piccoli equivoci, e Roy De Vita si sono lasciati a febbraio 2017 di comune accordo.

Al momento l’unico amore dell’attrice Nancy Brilli è Francesco, detto Chicco, il figlio 17enne avuto da Luca Manfredi, figlio del grande Nino. “Siamo simili – ha detto -, ma diversi. In lui non mi rivedo. E’ solido, lo è stato fin da piccolo, radicato, sano. Io a lungo mi sono sentita insicura, sbagliata – ha spiegato la Brilli – Tra di noi c’è un rapporto stretto e complice, da madre e figlio però, non da amici. Sono una confidente quando me lo chiede e un punto fermo sempre. Gli do regole che deve rispettare, anche se mi fido di lui. Chicco è un ragazzo serio con le modalità dell’adolescente: non è un bamboccione né un bonaccione, ha i suoi momenti di ribellione. Sento comunque di aver lavorato bene”.

“Sentimentalmente… sto, come a 7 e mezzo, il gioco di carte – ha affermato Nancy Brilli a Gente – Roy e io abbiamo fatto un reset. Lui è andato a vivere per conto suo, io sto cercando casa. Ci sentiamo, ci vediamo, ci vogliamo bene, ma al momento è così. Non voglio dire nulla che possa urtarlo o offenderlo. La nostra è stata una decisione di comune accordo, nessuno ha cacciato l’altro, non ci sono stati amanti né storie parallele. Semplicemente succede che a volte le strade non prendano la stessa china”.

Una relazione giunta al capolinea non soltanto per la mancata proposta di nozze del chirurgo plastico. “E’ uno dei motivi – ha detto Nancy Brilli -, ma non è nemmeno la verità. C’è stata una trasformazione del sentimento reciproco, della vita. I contadini, quando un campo ha dato tanto, lo mettono a maggese in modo che possa tornare produttivo. Ecco, io sto a maggese”.

In questo momento l’attrice è felicemente single: “Sì, single, serena e pure di buonumore”. Vuole vivere questo periodo della sua vita senza pensieri e responsabilità.