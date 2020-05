Nick Kyrgios senza freni: “Da quando sono single faccio l’amore con le mie fan”

Nick Kyrgios senza freni e senza censure durante un’intervista rilasciata a Olè. Il 25enne tennista australiano è single, ma si diverte tantissimo con le sue fan. Il playboy del tennis mondiale è tornato nuovamente al centro del gossip mondiale a qualche giorno di distanza dalla chiacchierata con Andy Murray, in una diretta Instagram nella quale è apparso ubriaco.

Considerato da molti il più grande talento della sua generazione, Nick ha vinto sei titoli ATP e nei tornei del Grande Slam ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon nel 2014 e agli Australian Open nel 2015. È il secondo giocatore dopo Lleyton Hewitt, e l’ultimo a esserci riuscito, ad aver battuto Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovi? al loro primo incontro.

Ora però sono le sue dichiarazioni piccanti e bollenti ad aver fatto il giro del mondo. “Da quando sono single di solito faccio se**o con le mie tifose ogni settimana – ha dichiarato a Olè -. Quando ho a che fare con delle ragazze provenienti dall’Est Europa mi verrebbe da dire: prenditi metà dei miei guadagni”.

Durante l’intervista il tennista ha poi rivelato un altro aneddoto di una partita contro Federer: “Stavo giocando contro Roger, quando mi sono sentito incredibilmente attratto da una ragazza in tribuna. In quel momento ho pensato che fosse davvero un peccato rimanere in campo, avrei potuto chiamarla e invitarla a prendere un drink”.

