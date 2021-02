Nicolò Zenga esprime dubbi su Rosalinda Cannavò: “Persona imperscrutabile e difficile da capire”

Nicolò Zenga ha espresso più di un dubbio sulla personalità e sul carattere di Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco. La grande protagonista dell’Aresgate ha troncato la sua relazione storica con Giuliano Condorelli, quest’ultimo ha diffidato sia la sua ex sia tutti gli altri coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip 5, per avviare la sua nuova storia d’amore con l’influencer Andrea Zenga. Baci, carezze e intimità tra i due gieffini. Questa nuova coppia del GF Vip 5 sta facendo molto discutere sia dentro che fuori la Casa più spiata d’Italia. Ma chi ha più dubbi su Adua Del Vesco è proprio il fratello di Andrea Zenga.

Andrea Zenga con Rosalinda Cannavò e Nicolò Zenga – Foto: Isa e Chia

Ospite a Casa Chi, il figlio di Walter Zenga ha dichiarato senza mezzi termini: “Lei mi mette un po’ di perplessità perché mi sembra una persona imperscrutabile, difficile capire veramente cosa pensa e cosa prova. Mi è sembrata sincera nelle manifestazioni verso Andrea, ma mi riserbo di conoscerla fuori per dare un parere definitivo. Ma non lascia trasparire molto a livello di sentimenti e di pensieri”.

Nicolò parlando del fratello Andrea ha rivelato: “Solitamente Andrea non è così intraprendente, ma è più timido e introverso. Le volte che l’ho visto più lanciato è perché c’è vero interesse”.

Nicolò Zenga ospite a GF Vip Party ha aggiunto: “Non pensavo sarebbe successo. Non me l’aspettavo! Sono partiti tutti e due molto riservati, poi ci deve essere stato qualcosa che ha dato un’accelerata, uno shake a questa cosa! Conoscendo Andrea, però, sapevo che Rosalinda poteva essere il suo prototipo per capirci… O lui, magari, con il rischio di uscire a breve ha detto ‘Spingo sull’acceleratore e vediamo come va‘. Ha sempre agito con il garbo che lo contraddistingue, questa è una cosa da apprezzare”.

Rosalinda e Andrea sembrano essere molto innamorati, ma sono in molti a nutrire dubbi su questo nuovo amore sbocciato a pochi giorni dalla finale del GF Vip 5.

