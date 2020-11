Paola Caruso durissima contro la madre biologica Imma: “Aveva bisogno di soldi”

Paola Caruso si è scagliata duramente contro la madre biologica Imma dalle pagine del settimanale Diva e Donna. L’incontro tra le due a Live – Non è la d’Urso è solo un lontano ricordo. Tra le due è scontro aperto. La showgirl ed ex Bonas di Avanti un altro è davvero adirata e amareggiata.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi italiana e spagnola, Paola Caruso, ha commentato al settimanale: “Imma? L’ho conosciuta, mi ha fatto piacere. Allo stesso tempo dico: dove sei stata per trentacinque anni puoi continuare a stare. La mia vera mamma è una, Wanda. Vale anche per il padre. Quello biologico mi ha generato, ma non me ne frega niente”.

La mamma vip di Michelino ha poi riservato una bordata al vetriolo: “Ho continuato a vederla, ma mi sono resa conto che il suo non era l’amore puro di una madre. Ma la capisco. Ha la sua vita. Ha altri due figli. Mi ha ferito piuttosto altro. Sono stata accusata che era tutto finto, che c’eravamo messe d’accordo. Lei lo sapeva già di essere mia madre, prima del test. È stata lei a cercarmi. Ha voluto farlo sapere dalla d’Urso. Ho appreso poi che aveva bisogno di soldi”.

Paola Caruso protagonista del calendario 2021 di For Men Magazine

Paola Caruso si è spogliata per il bollente calendario 2021 di For Men. Il direttore di For Men Magazine Andrea Biavardi ha dichiarato: “È diventata celebre con l’appellativo di Bonas, nel programma Avanti un altro e si è trascinata la sua fama di bellissima, dalla tivù al cinema. Non poteva essere che Paola Caruso la protagonista del maxi Calendario 2021 di For Men Magazine, il mensile maschile più venduto in Italia, Paola, deve la sua fama ai reality e non solo. L’abbiamo ammirata all’Isola dei Famosi, dove ha ottenuto un successo tale che l’hanno voluta anche nell’edizione spagnola. È stata protagonista anche di Pechino Express, dove ha strappato applausi e simpatia. I lettori di For Men Magazine potranno ammirarla in 13 foto davvero bollenti, scattate in Costa Azzurra dal fotografo delle bellissime Emanuele Jeane Appendino“.