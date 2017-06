Paura per Jennifer Lawrence, costretta ad atterraggio di emergenza

Momenti di panico per Jennifer Lawrence nelle scorse ore, quando il suo aereo privato ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Buffalo, New York.

Paura ad alta quota per Jennifer Lawrence

Jennifer, classe ’90 e una delle attrici più pagate al mondo, avrebbe temuto per la sua incolumità. Stava rientrando dal Kentucky, dove abita la sua famiglia, per dirigersi in New Jersey. A 31mila metri d’altezza, però, qualcosa è andato storto e si è verificato il guasto ad uno dei motori. Il pilota ha effettuato una manovra d’emergenza ed è atterrato al Buffalo Niagara International Airport, a New York, dove gli è stato consentito un atterraggio di fortuna all’1.15 di notte. Successivamente c’è stato un secondo guasto, ma tutto per fortuna è andato per il meglio.

Tantissima paura per Jennifer Lawrence, rimasta illesa ma sconvolta.