Sara Tommasi sposa il suo manager Antonio Orso? Matrimonio in primavera per la showgirl ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi? L’indiscrezione è stata diffusa dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi su Libero Quotidiano rivelando che le nozze della soubrette con il suo manager Antonio Orso si celebreranno il prossimo 21 marzo 2021.

Il giornalista e direttore del settimanale di cronaca rosa Novella 2000 ha spiegato che Sara è una persona molto diversa dal passato e che ha ormai ritrovato serenità e tranquillità grazie all’amore del fidanzato e l’affetto della famiglia. Sara ora è impegnata attivamente nella lotta alla violenza sulle donne e ha inciso due brani musicali sul tema, i cui proventi saranno devoluti all’associazione “Movimento contro ogni violenza sulle donne”.

Ad onor del vero noi siamo molto prudenti e nutriamo dubbi su questa indiscrezione. Alla luce degli scandali e dei numerosi problemi di diversa natura affrontati nel recente passato dalla showgirl Sara Tommasi, che è stata strumentalizzata e “usata” diverse volte da ex manager e altre persone vicine a lei per business e annunciare matrimoni fittizi, noi prendiamo questo rumor con le pinze. Purtroppo Sara è finita troppe volte in “mani sbagliate”.

Al di là degli annunci e proclami, noi speriamo vivamente che Sara stia bene e che abbia al suo fianco una persona che la ami veramente senza doppi fini, come purtroppo è accaduto in passato con tanti personaggi discutibili ed ex manager farlocchi.

Stay tuned per saperne di più!