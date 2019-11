Sylvie Lubamba tra le protagoniste di T’insegno a lasciarmi, il cortometraggio contro la violenza sulle donne

Sylvie Lubamba è tra le protagoniste di T’insegno a lasciarmi, il cortometraggio contro la violenza sulle donne che è stato diretto da Viviana Bazzani ed è stato girato interamente a Torino presso NST STUDIO con la regia del promettente Alessio Mangiuz. Oltre alla showgirl ed ex concorrente del reality show La Talpa, c’è anche il modello Brando Bertrand.

T’insegno a lasciarmi, il cortometraggio di Viviana Bazzani

Viviana Bazzani, ex-agente della scorta romana del compianto giudice Giovanni Falcone, prima donna a ricoprire un ruolo prettamente maschile nella storia della Polizia di Stato italiana, autrice, sceneggiatrice, ospite nei salotti di cronaca nera ha scelto, attraverso questo cortometraggio, di svolgere una campagna contro la violenza sulle donne.

T’insegno a lasciarmi è la frase regina del nuovo promo scritto e diretto da Viviana Bazzani che partirà con i volti di Sylvie Lubamba e Brando Bertrand, e sarà divulgato il 25 novembre 2019, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Il cortometraggio vuole sottolineare tramite i visi di cinque coppie,di etnia e generazione diversa (tra cui una over 80), che tutti dobbiamo essere capaci di comprendere che i sentimenti hanno un inizio e, talvolta, una fine.

Con l’inserimento nel video dei coniugi anziani, la Bazzani (già vincitrice di premi internazionali per i suoi tre cortometraggi), vuole mettere in luce una realtà che ben pochi conoscono: sono molte le donne/nonne maltrattate dai rispettivi mariti e che non hanno il coraggio di denunciare data l’età e il timore di finire gli ultimi giorni della loro vita lontane dal proprio mondo, la casa in cui sono sempre vissute.

Redazione-iGossip