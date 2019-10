Valentina Nappi ha ricordato la sua prima esperienza sul set con il celebre divo a luci rosse Rocco Siffredi al programma radiofonico La Zanzara in onda su Radio24. La sensuale, provocante e famosa attrice di film per adulti ha spiegato anche i motivi che l’hanno portata a intraprendere la carriera a luci rosse.

Valentina Nappi ricorda gli inizi della sua carriera

Valentina Nappi è stata lanciata nel cinema adult nazionale dal celebre regista, attore e produttore cinematografico Rocco Siffredi. Perché ha intrapreso questa carriera? Al programma radiofonico di Parenzo e Cruciani, Valentina ha dichiarato: “volevo offendere mia nonna e tutte le donne della mia famiglia in quanto zo**ola. Si cresce soprattutto al Sud con l’idea che sei donna e ci sono cose che non puoi fare e non si capisce perché. Che senso ha negare la mia sessualità?”.

Valentina Nappi e gli esordi con Rocco Siffredi

La protagonista di numerose pellicole hot, Valentina Nappi, ha ricordato i suoi esordi con l’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi e ha invitato i ragazzi a non pensare che il rapporto sessuale reale sia uguale a ciò che si vede nei film adult. “La prima volta che sono stata sul suo set – ha raccontato Valentina – ho avuto un rapporto an*** per cinque ore, una cosa che non voglio rifare… Non è una cosa che si può fare impreparati, o da ragazzini”.

La famosa e influente attrice italiana del cinema adult ha poi continuato: “Dopo cinque ore uno come si sente? Mi sentivo bene. Poi non avevo voglia di farlo per qualche giorno, però… non sto dicendo che è una cosa negativa. Ma non è un se**o che si può fare impreparati. Non è un se**o che si può fare da ragazzini. La po***grafia non è quello, anzi. Negli ultimi anni la po***grafia è diventata molto vanilla, a volte mi annoio. I ragazzi hanno anche paura di darmi uno schiaffetto sul sedere”.

Valentina Nappi e la stoccata a Salvini

L’attrice ha poi commentato l’attuale clima politico italiano con Matteo Salvini che non è più nel Governo, ma all’opposizione. “Se in Italia si respira un’aria migliore? Abbiamo vinto una battaglia – ha detto la sensuale e provocante attrice -, non la guerra. Il problema è che restano i sostenitori di Salvini. Quindi resta quella mentalità in giro. Restano i leghisti, i razzisti, i populisti, quelli che credono che i problemi degli italiani siano gli immigrati”. Il sovranismo è roba per cretini? “Sì – ha replicato Valentina Nappi -. Io sogno il mondo dove si possa andare dappertutto tranquillamente, senza confini”. Lei ama molto il suo Paese, ma anche tanti altri: “Amo l’Italia, la Francia, la Spagna, amo tanti posti. Se fossi nata in un altro posto sarebbe uguale. Non mi importa di più di quanto mi importi di altri paesi, mi importa del mondo”.

