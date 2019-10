Valentina Nappi rivela: “Sono perfettamente bisessuale”

Valentina Nappi ha rivelato di essere perfettamente bisessuale. La diva italiana a luci rosse è felicemente fidanzata da 10 anni. L’ex allieva del celebre regista, produttore cinematografico ed ex attore Rocco Siffredi e il suo compagno sono una coppia aperta. Entrambi non sono gelosi quando hanno rapporti intimi con altri partner.

Sempre durante l’ultima intervista rilasciata da Valentina Nappi a La Zanzara, la star di film per adulti ha rivelato: “Sono perfettamente bisex. Con un maschio o una femmina posso avere lo stesso godimento? Se domani un bel ragazzo si mettesse la vagina togliendosi il pene, mi starebbe bene uguale. Si possono avere i migliori orgasmi anche con un vibratore. Il piacere non ha genere. La riproduzione ha genere, il piacere sessuale no”.

La protagonista di numerose pellicole hot, Valentina Nappi, ha poi parlato della sua storia d’amore con il fidanzato e del fatto che formano una coppia aperta.

La famosa e influente attrice italiana del cinema adult ha asserito: “La coppia o è aperta o non è. Nella maggior parte dei casi se una coppia non è aperta, è una coppia ipocrita. Perché l’ottanta per cento delle coppie si tradisce”.

Valentina è felice quando vede il suo fidanzato che ha rapporti con altre donne: “Sì, certo. Anche davanti a me? Mi è capitato di guidare e lui era dietro che scopava con una mia collega. Siamo una coppia aperta da 10 anni. L’idea della coppia esclusiva non ha senso. Almeno mentalmente bisogna essere aperti. Ci sono coppie che si dichiarano monogamiche e poi si ritrovano con uno dei due partner con la clamidia o la candida”.

Redazione-iGossip