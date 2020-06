Valerio Pino infuriato sui social: “Farò i nomi dei vip che ostacolano il mio ritorno in tv”

Valerio Pino si è sfogato duramente sui suoi profili Instagram, Facebook e Twitter in seguito alle polemiche sollevate dalle sue dichiarazioni contro Alfonso Signorini, Belen Rodriguez, Aida Yespica e Stefano De Martino. Il famoso, sensuale e popolare ballerino professionista, personaggio tv e attivista per i diritti degli animali ha promesso che farà nomi e cognomi dei personaggi famosi del jet set nazionale che ostacolano il suo ritorno in televisione. Valerio Pino non ci sta!

Valerio Pino – Foto: iGossip.it

L’ex ballerino professionista del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, ha esordito così: “Adesso basta! Sono pronto a fare i nomi dei personaggi famosi che da dieci anni ostacolano il mio ritorno in tv (difatti impedendolo)”.



Il modello, ballerino e web influencer ha poi continuato: “Si tratta di un complotto pieno di odio che subisco da troppo tempo. È giusto che anche il pubblico venga a conoscenza di tutta la verità!”.

Valerio Pino contro Alfonso Signorini

Qualche giorno fa Valerio ha chiarito la sua posizione su Belen e Stefano De Martino mediante un video su Instagram e ha poi lanciato una bordata al vetriolo nei confronti del conduttore tv del Grande Fratello Vip e direttore del settimanale di gossip Chi, Alfonso Signorini.

Secondo Pino, Signorini non è adatto per fare tv: “Alfonso Signorini fa gossip con il settimanale Chi, ma non è adatto per la tv. Non ha i tempi giusti per fare il conduttore e l’opinionista tv, ma viene imposto… è davvero molto triste”.