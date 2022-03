Grande Fratello Vip 6, ultime news e anticipazioni. La conduttrice tv e già Miss Italia Manila Nazzaro è finita nel mirino del celebre attore indiano Kabir Bedi, grande interprete di Sandokan, e anche dell’ex gieffino vip Nicola Pisu. Le dichiarazioni e parole rilasciate dall’ex gieffino indiano naturalizzato italiano contro l’ex showgirl del programma di Raidue, I Fatti Vostri, al settimanale di cronaca rosa Chi sono state molto dure.

Manila Nazzaro – Foto: Facebook

Kabir Bedi è stato categorico alla rivista di gossip diretta dal conduttore e autore tv del GF Vip 6, Alfonso Signorini: “Con Manila Nazzaro non ho avuto un buon rapporto, perché pensavo che lei fosse amica, ma ha dimostrato di non esserlo. Io penso che lei sia disperata e pronta a tutto pur di vincere. Ma questa è solo una mia impressione dopo avere visto il suo comportamento”.

Il noto attore indiano ha poi concluso così il suo attacco: “Se sono uscito per colpa nella nostra lite? È possibile. Lei ha detto tante cose alle mie spalle che ho sentito dopo essere uscito, ma non so quale sia stato l’impatto di quella discussione che ho avuto con lei. Da questa esperienza, comunque, ho imparato una cosa. Come dice un vecchio proverbio inglese: ‘Mai lottare contro un maiale, entrambi si sporcheranno, ma il maiale si divertirà’. E voglio chiudere senza un bacio”.

Tra Manila e Kabir il rapporto non è mai stato idilliaco… ma anche con Katia i problemi sembrano insanabili. #GFVIP pic.twitter.com/NDCAVVJfek — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 21, 2022

La showgirl, ex modella e conduttrice tv di origini pugliesi è rimasta molto sorpresa e adirata dalle dichiarazioni al veleno di Kabir.

“Kabir è fatto di carne e ossa come noi – ha detto Manila -, ma quando parla lui sembra di essere di fronte al Sacro Graal. Lui ha fatto una grande figura di mer** stasera. Una figura cattiva, ingiusta e gratuita. Un accanimento assurdo. Ha colpito una mamma… mi ha chiamata disperata e mi sono stufata di comprendere e giustificare le persone. Anche Katia non ha preso le mie difese. Quelle parole sono veramente cattive… lui non sa nulla di me. Cosa fa a dire che sono disperata e voglio arrivare a tutti i costi in finale?”.

