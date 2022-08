Grande Fratello Vip 7 ultime news e anticipazioni: l’hair stylist e influencer Antonino Spinalbese entrerà da single nella Casa. Lo scoop è stato diffuso da ThePipolGossip. La sua ultima love story con Giulia Tordini è già giunta al capolinea. Il papà della piccola Luna Marì, nata dalla sua precedente relazione d’amore con la celebre showgirl e conduttrice tv argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez, è pronto a stupire tutti.

Antonino Spinalbese in costume – Foto: Instagram

“Antonino Spinalbese, come da pronostico, entrerà da ‘single’ al GF Vip. La storia con Giulia Tordini è finita», si legge sul magazine online. Intanto, l’ex di Belen si starebbe preparando a entrare nella Casa più spiata d’Italia come concorrente della nuova edizione.

Grande Fratello Vip 7: news e anticipazioni sul cast

Al timone del Grande Fratello Vip 7 ci sarà sempre il direttore del settimanale di cronaca rosa Chi, Alfonso Signorini, affiancato dall’imprenditrice Sonia Bruganelli e dalla cantante Orietta Berti. La nuova edizione del famoso e popolare reality show di Mediaset debutterà in prima serata come sempre su Canale 5 a partire dal 19 settembre.

Oltre ad Antonino Spinalbese ci saranno nella Casa del GF Vip anche il tuttologo e costumista Giovanni Ciacci, la giornalista e opinionista tv Patrizia Groppelli, l’icona gay Elenoire Ferruzzi, Antonella Fiordelisi, Ginevra Lamborghini, Gegia, Wilma Goich, Charlie Gnocchi e Sarah Altobello.

Lo scoop su Sarah Altobello l’abbiamo lanciato noi di IGOSSIP.it pochi giorni fa: “Una fonte molto accreditata e vicina a Mediaset ci ha svelato in anteprima che l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, showgirl e sosia dell’ex first Lady Melania Trump sarà una delle prossime protagoniste del GF Vip 7, che debutterà in prima serata come sempre su Canale 5 a partire dal 19 settembre. L’opinionista dei programmi tv di Barbara d’Urso ha superato i provini ed è nel cast dei concorrenti. Per lei si tratta del suo secondo reality show, dopo essersi classificata quarta alla quattordicesima edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5, l’Isola dei famosi, edizione vinta dal judoka Marco Maddaloni”.

Non ci sono nel cast tantissimi vip e personaggi poco noti: da Rita Dalla Chiesa a Manuela Arcuri, da Chadia Rodriguez a Paola Barale, da Guendalina Canessa a Max Felicitas, da Federico Fashion Style a Fiordaliso, dalla prof di corsivo Elisa Esposito a Serena Grandi fino a suo figlio Edoardo Ercole.