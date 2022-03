Ilona Staller ha raccontato nel corso della seconda puntata del reality show di Canale 5, l’Isola dei famosi, che grazie all’avvocato Luca Di Carlo ha riavuto suo figlio. L’ex deputata del Partito Radicale ed ex attrice a luci rosse Cicciolina si è commossa nel ricordo di Ludwig Maximillian Koons, il figlio che ha avuto dal matrimonio con Jeff Koons, un famoso artista statunitense.

Ilona Staller rapì Ludwig dalla casa di residenza di New York, portandolo in Italia. La Corte Suprema di New York emise subito contro Cicciolina l’ordine di arresto per sottrazione internazionale di minore e la dichiarazione di ricercata con incarico all’FBI.

Jeff Koons voleva oltre la condanna penale della coniuge anche 8 milioni di dollari di risarcimento in quanto padre sofferente. Lei iniziò ad essere perseguitata dalla legge internazionale e fu solo grazie al penalista, Luca Di Carlo, famoso con lo pseudonimo “l’Avvocato del Diavolo” già difensore della pop star Michael Jackson e della famiglia di Pablo Escobar che riuscì ad riavere suo figlio ed essere assolta da tutte le accuse nonostante avesse rapito suo figlio, come da lei stessa affermato.

“Hanno provato a togliermi mio figlio Ludwig quando aveva solo un anno – ha detto Cicciolina – Per me è stato davvero doloroso, è stato massacrante, terribile. Mi sono sentita davvero morire, avevo perso moltissimi chili. Molte cose le persone non le sanno, ma è stato veramente un grande dolore. Mi sentivo di svenire perennemente. Era il 23 dicembre, sono andata in quell’altro Paese per poter parlare poi con un avvocato. In seguito sono tornata a Roma – ha continuato -, tra l’ambasciata e i legali alla fine ce l’ho fatta. È stato molto difficile: adesso abbiamo un bel rapporto, lui ha 29 anni, lavora, è molto in gamba. È il più bel figlio del mondo, come per tutte le mamme, si sa“.

Due anni fa si era parlato molto di una possibile partecipazione in coppia di Ilona Staller con Luca Di Carlo all’Isola dei famosi 2020. Ma alla fine non andò in porto questo doppio ingaggio.

Lui vanta un passato da legionario assegnato ai servizi d’assalto per l’Honduras oltre ad essere un playboy nato. L’avvocato penalista Luca Di Carlo e Ilona Staller sono molto uniti e complici. Entrambi ribelli, provocatori e perspicaci con un passato ancora da raccontare e svelare al grande pubblico televisivo.