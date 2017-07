Sara Tommasi ha rilasciato un’intervista esclusiva al nostro sito IGOSSIP.it in cui ha parlato delle vacanze estive 2017, dei suoi progetti futuri, del suo rapporto con i social network e di tanto altro ancora. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi ed ex schedina di Quelli che il calcio parteciperà insieme con la sua grande amica vip, l’attrice Debora Cattoni, e il modello Pier Pellencin alla giornata di inaugurazione della Mostra del cinema di Venezia 2017. Saranno vestiti da un grande stilista che ha vestito più volte la celebre e influente cantante italo-americana Stefani Joanne Angelina Germanotta, in arte Lady Gaga. La famosa e popolare soubrette Sara Tommasi, che ha ritrovato l’amore, sogna di convolare a nozze e diventare mamma per la prima volta. Ora, però, bando alle chiacchiere. Ecco l’intervista integrale a Sara Tommasi!

Ciao Sara, come stai?

Ciao a tutti, molto bene finalmente sto regalando a me stessa la vera vita, accanto alle persone che mi vogliono bene veramente come la mia migliore amica, l’attrice Debora Cattoni.

Come e dove stai trascorrendo queste vacanze estive 2017?

Ora sono a Piediluco, mi è venuta a trovare proprio Debora pochi giorni fa e abbiamo pranzato insieme alla mia famiglia. Vicino ci sono le cascate delle marmore, posti davvero incantevoli e a un passo da me. Poi sono invitata a Mikonos, Ibiza e in Toscana.

Showgirl, attrice e modella. Qual è il ruolo in cui ti senti più a tuo agio?

Mi sento meglio nel ruolo di modella, che è certamente meno impegnativo. Mi piace essere testimonial di marchi importanti, posare per le riviste, e aiutare i brand a crescere. Essere scattata da più fotografi, adoro trasmettere il meglio di me attraverso una foto.

Qual è stato il momento più entusiasmante e bello della tua carriera?

L’Isola dei famosi sicuramente… per l’ambientazione naturale e per l’adattamento che ho avuto. Trovarsi a mille miglia lontana dal mondo e ripresa comunque dalle telecamere, dove ho potuto farmi conoscere per quella che sono. È un’esperienza che difficilmente si dimentica e sono sincera, vorrei ripeterla, magari accanto alla mia amica Debora Cattoni, credo che insieme saremmo una bella coppia, come dire una coppia che funziona!!! Mi sento serena vicino a lei e darei il meglio di me.

Quale sogno vorresti ancora realizzare?

Quello di avere una mia famiglia, di sposarmi, avere bambini, animali, una bella casa grande in campagna e vivere serenamente la vera vita.

Che tipo di rapporto hai con i social network?

Con i social network ho un rapporto di odio e amore. Sono tanti che mi seguono e mi apprezzano ancora oggi. Mi scrivono, mi supportano, vogliono rivedermi in TV, mi mandano regali, mi fanno sentire sempre forte. Fra odio e amore degli altri prevale più l’amore, e ne sono fiera. Quando dico di provare odio è perché in un certo senso oggi siamo schiavizzati tutti da questo mondo, si vive troppo il virtuale e poco la vita.

Quale sport pratichi?

Pratico aerobica in palestra, lunghe camminate nel cuore dell’ Umbria e mi piace fare tante vasche in piscina. Per me lo sport è rigenerazione del corpo e dell’anima.

Qual è il tuo peccato di gola?

Il cibo buono, sono una grande buongustaia.

Quale messaggio vuoi inviare ai tuoi fan che ti seguono sempre con passione e amore?

Dico ai miei fan che mi seguono con passione e amore, di continuare a farlo perché avranno tante sorprese positive. Sto solo ripartendo e voglio farlo in grande, in modo non invasivo, ma naturale.

Quali progetti hai in cantiere per il futuro?

Vorrei condurre un programma tutto mio, e già qualcosa bolle in pentola…