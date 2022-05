Isola dei famosi 2022 anticipazioni e news: Nicolas Vaporidis contro Laura Maddaloni: “L’ha combinata grossa”

Isola dei famosi 2022 anticipazioni e news: il famoso e stimato attore Nicolas Vaporidis si è scagliato contro Laura Maddaloni per una pesante e grave accusa che ha rivolto in diretta tv nei suoi confronti. Ma che cosa è successo? In puntata oltre ad aver difeso il marito Clemente Russo, Laura Maddaloni ha detto che Nicolas Vaporidis avrebbe alzato le mani contro di lei durante la prova della Pelota Honduregna. La naufraga vip dell’Isola dei famosi si è detta sicura della sua versione e ha anche chiesto di parlare con il suo avvocato il prima possibile.

L’attore Nicolas Vaporidis è su tutte le furie. “Ma vi rendete conto che voleva chiamare il suo avvocato?! Certo – ha spiegato agli altri naufraghi vip -, perché le si era chiusa la vena del cervello dopo che il marito mi aveva minacciato di farmi un c**o così. Allora lei in diretta ha detto che io le ho messo le mani addosso. Ragazzi è una cosa orribile. Cioè, questa accusa me di averle messo le mani addosso! Vi rendete conto di che accusa è per un uomo dire di aver menato una donna?”.

E poi ancora: “Lei per difendere il marito si è inventata tutto. Ha fatto una roba ignobile e grave. L’ha combinata grossa questa volta. Non so come abbia fatto a dire questa assurdità. Non le è andato l’ossigeno al cervello ed ha inventato tutto. Io non c’ho dormito la notte dopo queste accuse, mi ha diffamato pesantemente. A me uomo mi fai passare come uno che picchia le donne. Come fai a dirlo in diretta? Non l’avrei mai fatto! Questa cosa è agghiacciante, non riesco nemmeno a immaginare di toccare una donna in questa maniera”.

Edoardo e Nicolas continuano ad essere molto critici sul comportamento di Laura e Clemente. Le strategie adottate e l’approccio troppo competitivo rischiano di allontanarli anche dal loro gruppo #Isola ? pic.twitter.com/V5DS6BdKKo — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 5, 2022

Lei si è sfogata con Lory Del Santo e ha accusato Nicolas di essere un falso: “Nicolas ha detto a Blind che voleva andare in finale con lui, Roger ed Estefania. Poi parlava male di Guendalina. Però nelle clip sentivamo che lui diceva loro che voleva andare in finale con Guenda ed Edoardo. Quindi Blind si è stufato e l’ha smascherato. Poi Nicolas ha detto che io e Clemente siamo aggressivi. Proprio lui lo dice? Ha fatto di tutto per buttare fuori me e mio marito. All’inizio voleva eliminarci perché eravamo belli e forti. Una bugia dietro l’altra“.

Come andrà a finire? E voi da che parte state?