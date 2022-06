Isola dei famosi 2022 finale: Nicolas Vaporidis è il vincitore

Isola dei famosi 2022 finale: l’attore Nicolas Vaporidis è il vincitore del famoso e popolare reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti e Alvin inviato in Honduras. Ha battuto nella sfida finale Luca Daffrè. Terzo posto per Carmen Di Pietro. Nicolas Vaporidis ha vinto con oltre l’80% dei consensi al televoto. Entusiasmo dei fratelli Tavassi in studio mentre lui ha ringraziato tutti, davanti a tutto lo staff dell’Isola dei Famosi.

Nicolas Vaporidis vince l’Isola dei famosi 2022 – Foto: Facebook

Subito dopo il podio si sono piazzati: quarta Mercedesz Henger, quinta Marialaura De Vitis e sesto Nick Luciani.

Un luogo speciale che ha raccontato per più di novanta giorni sorprese ed emozioni dei nostri Naufraghi. Si spengono le luci della Palapa?? #Isola pic.twitter.com/6devQahEma — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 27, 2022

Nicolas ha dichiarato: “Sono entrato per la prima volta in un reality, non è la stessa cosa vederlo da fuori e viverlo da dentro, ho fatto le cose di istinto. Ho protetto le persone a cui mi sono affezionato. L’Isola non è una rivincita, è stata una sfida, un’esperienza che se non avessi fatto mi sarei pentito. Avevo paura, 5/10 anni fa non ero in grado di farlo – ha fatto sapere l’attore Nicolas Vaporidis -, avrei dato di matto. A 40 anni ho fatto un percorso che mi ha aiutato ad essere quello che già ero”. Una vittoria ampiamente meritata che era stata pronosticata da tutti i bookmakers alla vigilia della finale del reality show di Mediaset e anche dal popolo del web.

Il secondo classificato ha asserito: “Non ho utilizzato strategie, sempre sono stato coerente col mio pensiero e mi sono ricreduto su diverse persone. Per me è stata una rivincita nei confronti di me stesso, per tutte le volte che non mi sono dato abbastanza valore o per persone che non hanno mai creduto in me”.

E voi siete contenti del trionfo di Nicolas Vaporidis all’Isola dei famosi 2022?