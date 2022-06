Isola dei famosi 2022, l’abbandono di Edoardo manda in crisi la sorella Guendalina Tavassi: il suo sfogo social

Isola dei famosi 2022, ultime news e anticipazioni. L’abbandono inaspettato di Edoardo Tavassi ha mandato in crisi la sorella Guendalina Tavassi. L’ex concorrente del Grande Fratello ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi 2022 è rimasta molto amareggiata ed è nerissima. Edoardo Tavassi si è ritirato a una settimana dalla finale del famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto da Ilary Blasi. Guendalina Tavassi non l’ha presa bene.

Sia Guendalina Tavassi che il fratello Edoardo non sono riusciti a raggiungere l’ambita finale dell’Isola.

L’ex gieffina ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi si è sfogata sui social: “Ragazzi eccomi scusate lo sfogo ma purtroppo sono delusa, triste e inca***ta nera sempre nei confronti della vita che è ingiusta. È ingiusta perché io ho dovuto abbandonare l’Isola in quanto sapevo che il programma durava fino al 23 e non sapevo neanche di arrivare fino a quel giorno”.

Ha poi aggiunto: “Quando hanno deciso di prolungare il programma purtroppo sapevo di non poter rimanere per cause mie personali. E per me l’unica speranza era Edoardo. Ho convinto Edo a rimanere, anche lui non riusciva più a stare, stava malissimo. Anche se voi nel programma ci vedevate sempre ridere e scherzare, comunque è un programma veramente tosto dove non mangi, quindi patisci la fame, la mancanza dei tuoi cari, la noia delle giornate interminabili, il sonno”.

L’ex gieffina e naufraga vip Guendalina Tavassi ha asserito: “Scusate questo sfogo. Però sapere di aver lottato per una causa, perché comunque è lavoro ed è ovvio che ci si va per soldi sperando di vincere. Speravo in Edo perché mi dicevo che mi avrebbe dato la soddisfazione della finale. Credevo che sarebbe stato la mia rivincita. E invece nulla si è fatto male a a 7 giorni dalla finale”.

Lo sfogo di Guendalina Tavassi. pic.twitter.com/0f6CGsZnmW — disagiotv (@disagio_tv) June 21, 2022

Ha poi concluso così: “Per me lui è il vincitore morale di questa Isola. Per me poteva anche vincere. Poi sarei stata contenta anche se avesse vinto un altro, ma sarebbe stato bello vederlo in finale o sul podio. Questa è la vita e la nostra è fatta così. Arrivare a un millimetro dalla felicità per poi vedere tutto andare in fumo in questa maniera. Edo però per me è stato il vero vincitore dell’Isola. Sono fiera del suo percorso e dico: e che cavolo sei stato su una cavolo di stuoia per mesi e l’altro giorno dovevi proprio andare a fare questa escursione?!”.