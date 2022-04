Isola dei famosi 2022: Patrizia Bonetti si ritira dopo la prova del fuoco

Isola dei famosi 2022: ultime news e anticipazioni. L’ex concorrente del Grande Fratello Patrizia Bonetti si è ritirata dal famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto dalla presentatrice tv Ilary Blasi, dopo la prova del fuoco. Come ben ricorderete Patrizia Bonetti aveva sfidato Roberta Morise alla prova del fuoco restando davanti alle fiamme per quasi sei minuti. La produzione aveva interrotto la prova e aveva assegnato la vittoria a Roberta Morise, perché l’ex gieffina si era spostata.

Patrizia Bonetti in primo piano – Foto: Instagram

Nella puntata successiva del reality show di Canale 5, Patrizia Bonetti non era presente e la moglie dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti, aveva rassicurato il pubblico con queste parole: “Come vedete adesso manca qualcuno. Ho una comunicazione importante per voi. Tra i naufraghi manca Patrizia Bonetti, che la scorsa puntata si è battuta con la prova del fuoco, superando i suoi limiti. Si è scottata, però mi dicono che sta bene e per precauzione la teniamo sotto osservazione in infermeria, ma lei non vede l’ora di tornare lì da voi. Quindi tutto ok“.

In realtà anche ieri era assente e il quotidiano Il Messaggero ha lanciato lo scoop: “Patrizia Bonetti abbandona L’Isola per ustioni. Di lei ha parlato la scorsa puntata Ilary Blasi dicendo che Patrizia stava bene, ma ieri il file Bonetti non è stato proprio aperto in diretta. oggi si alzano i rumor e pare proprio che Patrizia abbia abbandonato il reality e stia già tornando in Italia“.

L’ex gieffina Patrizia Bonetti avrebbe abbandonato il reality dopo aver riportato alcune ustioni durante la prova del fuoco. L’influencer ha, così, abbandonato definitivamente il gioco. Il suo staff nei giorni scorsi aveva già fatto capire qualcosa, postando una foto su Instagram con la descrizione: “Ho capito che a volte fermarsi è importante tanto quanto andare avanti a tutti i costi“.