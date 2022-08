Italia’s got talent è salvo: lo show passa su Disney +

Arriva una buona notizia per i fan di Italia’s got talent: secondo i rumors, lo show passerà sulla piattaforma Disney +. Cosa c’è di vero?

Italia’s got talent – foto instagram.com

A quanto pare Italia’s got talent non ha chiuso i battenti definitivamente, ma debutterà in streaming su Disney + con una veste tutta nuova.

Secondo le indiscrezioni diffuse da TvBlog, infatti, Sky e Disney avrebbero siglato l’accordo per la vendita del format di Italia’s got talent.

Il passaggio dello show dalle reti Sky alla piattaforma streaming Disney + (tra l’altro distribuita anche da Sky mediante un decoder con canone specifico) permetterebbe di salvare un format vincente.

Correva l’anno 2009 quando Italia’s got talent targato Fascino sbarcava su Canale 5 e faceva incetta di consensi, salvo poi essere sostituito dopo 5 edizioni da Tu sì sue vales e passare su Sky nel 2014.

Dopo varie edizioni, però, i palinsesti Sky hanno eliminato il talent con la spiegazione di voler puntare su X Factor. In realtà i costi elevati e le entrate minori hanno spinto l’azienda a prendere tale decisione.

Ora lo show prodotto da Fremantle approderà in streaming su Disney + con un restyling importante destinato a renderlo più innovativo e attuale.

Attualmente sono stati aperti i casting e la riprogettazione del programma sta prendendo forma: a noi non tocca altro che aspettare di assistere alla nuova edizione di Italia’s got talent.